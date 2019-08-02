Ağustos ayına dikkat! Üç il için Kandilli'den süper hücre uyarısı

Adil Tek, “Avrupa böyle sıcak hava dalgalarıyla çok sık karşılaşmıyor. Özellikle Avrupa’nın batı kesimlerinde yani Portekiz, İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa , Almanya’ya kadar uzandı bu sistem. Lüksemburg , Hollanda ve Belçika da yine bu sistemin etkisinde kaldı. Özellikle Afrika üzerinden sokulan sıcak hava dalgası buraları etkilemişti. Ama Avrupa’da sıcak hava devam ederken bizim ülkemizde biraz daha serin hava vardı. Bu durum tam tersi oluyor aslında. Avrupa çok sıcaksa, bizde daha serin havalar. Ülkemize sıcak hava geldiğinde Avrupa biraz daha serinlemiş oluyor. Bu bir meteorolojik yapı." diye konuştu.