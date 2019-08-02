Ağustos ayına dikkat! Üç il için Kandilli'den süper hücre uyarısı
BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek üç ili uyardı, “Kuzey’den bir serin hava dalgası gelirse ki gözüküyor, Ağustos ayında Karadeniz ve Marmara’da kuvvetli yağışlar, süper hücre oluşumu, kuvvetli dolu yağışı oluşumu, hortum oluşumu riskleri bulunuyor. “ dedi.
Adil Tek, “Avrupa böyle sıcak hava dalgalarıyla çok sık karşılaşmıyor. Özellikle Avrupa’nın batı kesimlerinde yani Portekiz, İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa , Almanya’ya kadar uzandı bu sistem. Lüksemburg , Hollanda ve Belçika da yine bu sistemin etkisinde kaldı. Özellikle Afrika üzerinden sokulan sıcak hava dalgası buraları etkilemişti. Ama Avrupa’da sıcak hava devam ederken bizim ülkemizde biraz daha serin hava vardı. Bu durum tam tersi oluyor aslında. Avrupa çok sıcaksa, bizde daha serin havalar. Ülkemize sıcak hava geldiğinde Avrupa biraz daha serinlemiş oluyor. Bu bir meteorolojik yapı." diye konuştu.
Tek, "Özellikle alçak basınç ve yüksek basınç alanlarının yerleri bu durumu belirliyor. Sıcak hava dalgasının ne tarafa doğru transfer olacağını bize gösteriyor. Bu sıcak hava dalgası geçtiğimiz haftadan bugünlere doğru etkisini kaybetti. Avrupa için biraz daha mevsim normallerine dönmüş durumda diyebiliriz. Önümüzdeki haftadan itibaren de, bu haftayla birlikte bizim ülkemizde sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor.” dedi.
“Güneydoğu Anadolu 45 dereceleri görecek”
Daha çok Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege’de sıcaklık değerlerinin 40 derecelerin üzerine çıkacağını ifade eden Tek, “Bu sıcaklık değerleri Güneydoğu Anadolu’da 45 dereceler olacak. Antalya, Adana, Mersin çevrelerinde yine 40, 41, 42 dereceler rahatlıkla görülebilir. Ege’de özellikle Aydın çevresi 44-45 derecelere kadar da çıkıyor. İlerleyen günlerde her gün olmasa da bazı günlerde Marmara'nın Batısında özellikle Edirne ve Tekirdağ 40 derecelere ulaşacak değerleri görecek.” şeklinde konuştu.
“Yalıtımı olmayan binalar sıcak havayı evin içine kusacak”
Üç büyük şehir İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da bu sıcak hava dalgasından etkileneceğini dile getiren Tek, “Sıcaklık değerlerinde yaklaşık bir 3-4 derecelik artış gözlemlenecek. Bu sıcak hava yaklaşık 10 gün kadar sürüyor. Tabii beraberinde nem değerleri de yükseliyor. Özellikle kıyı şeridindeki bölgelerde, İstanbul ile birlikte hava sıcaklığının yanı sıra nem değerleri yükseleceği için bunaltıcılık artacak. Yani hissedilen sıcaklık değerleri İstanbul’da 37-38 derecelere kadar çıkmış olacak. Özellikle Kuzeyli rüzgarların olmadığı bölgelerde, daha kapalı alanlarda yani sokak araları diyebiliriz. Büyük şehiriz... Bazı bölgelerde rüzgar sirkülasyonu çok yüksek olmuyor. Oralarda 37-38 dereceler görülecek. Yalıtım olmayan binalarda gece binalar sıcak havayı evin içine kusmaya başlayacak ki bu da bunaltıcılığı daha da arttırmış olacak.” İfadelerini kullandı.