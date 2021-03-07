Ağrı'ya giden soluğu orada aldı! ABD'nin götürmesine izin vermedi

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AĞRI'da yaşayan 83 yaşındaki 5 çocuk babası ve 38 torun sahibi Hasan Özer, 30 yıldır emek verdiği önemli kaşifin görevini torunlarına devrediyor. Özer'in anlattıkları ise herkesi şaşırttı.
Nuh'un gemisinin silüetini ilk kez Harita Yüzbaşı İlhan Durupınar, 11 Eylül 1959'da Harita Genel Müdürlüğü’nde Doğubayazıt haritası üzerinde çalışırken keşfetti. Durupınar, Doğubayazıt ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan alanda, havadan yapılan keşfin ardından bölgeye gelen inceleme heyetine öncülük ettiğini anlattı.
Bölgede 'Nuh'un gemisinin kaşifi' olarak bilinen Hasan Özer, "Dünyanın en önemli fotogrametri ve yer bilimcisi Ohio Üniversitesi'nden Prof. Dr. Arthur Brandenberger ile Washington Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü'nden Dr. George Vandeman, İsveçli bir gazeteci ile Avrupalı 3 iş insanı, Nuh'un gemisini incelemek için Doğubayazıt'a geldi.
Heyet ve heyete başkanlık eden Durupınar, yaptıkları inceleme sırasında köylülerin ekip biçtikleri bir tarlayken 1945 yılında bir toprak kayması sonucu bu şeklin ortaya çıktığını benden öğrendi" diye konuştu.
Gemi silüetini incelemeye gelen heyetlerle çekilmiş onlarca fotoğraftan albümü bulunan Hasan Özer, Harita Yüzbaşı Durupınar tarafından çekilen fotoğrafa yansıyan silüetin toprak kayması sonucu oluştuğunu ancak ne olduğunu bilmediklerinin aktardı.