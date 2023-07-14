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Ağrısını dindirmek için bacaklarına sardı! Gözünü hastanede açtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Ağrısını dindirmek için bacaklarına sardı! Gözünü hastanede açtı

Erzurum'da çevresinden aldığı tavsiyeler ile ağrısı geçsin diye bacaklarına ısırgan otu ile saran 73 yaşındaki Nakip Uzun soluğu hastanede aldı. Bacaklarında ikinci derece yanık oluşan Uzun iyileşeceği günü bekliyor.

Ağrısını dindirmek için bacaklarına sardı! Gözünü hastanede açtı

5 çocuk babası 73 yaşındaki Uzun, bir süredir ağrıyan diz ve bacaklarını doktora muayene ettirmek yerine, çevresinden aldığı tavsiyeler ile "ısırgan otu" ile sardı.

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Ağrısını dindirmek için bacaklarına sardı! Gözünü hastanede açtı

Kaynattığı otları bacaklarına bağlayıp yaklaşık bir gün bekleten Uzun'un ağrıları daha da arttı. Uzun, bunun üzerine sargıyı açınca iki bacağında da şişlik ve derin yanıklar oluştuğunu gördü.

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Ağrısını dindirmek için bacaklarına sardı! Gözünü hastanede açtı

Yakınlarının yardımıyla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan Uzun tedavi altına alındı.

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Ağrısını dindirmek için bacaklarına sardı! Gözünü hastanede açtı

Tedavisi süren Nakip Uzun, "Büyüklerimiz 'ısırgan otunu bağladığınız zaman ayak ve bacaklardaki ağrılar' geçer dedi, onlardan duymuştuk. Sıcak suda haşladığım ısırganları ayaklarıma sardım. 24 saat sonra açtığımda bacaklarım yanmış, her tarafı su dolmuştu." dedi.

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