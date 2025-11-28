Ağrıları ile baş etmeye çalışıyordu! Ceyda Ateş'ten yeni açıklama
Oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş sağlık sorunuyla gündeme geldi. Takipçilerinden yardım isteyen Ateş, sosyal medya hesabından yeni açıklama yaptı.
İş insanı Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yaşayan ünlü isim Ceyda Ateş, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Oyunculuğa ara vererek kızı Thali'yı büyüten ünlü isim sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.
"AMELİYAT OLMAK İSTEMİYORUM"
Yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili açıklama yapan Ateş, ameliyat olmak istemiyorum diyerek takipçilerinden yardım istedi. Ateş paylaşımında; "Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum" dedi.
TAKİPÇİLERİNDEN YARDIM İSTEMİŞTİ
Ünlü oyuncu ardından takipçilerine; "Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?" sorusunu yöneltip konuyla ilgili yardım istemişti.