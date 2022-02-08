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Ağrı'dan inanılmaz görüntüler! Yüksek kesimlerde evler kar altında kaldı

Ağrı'dan inanılmaz görüntüler! Yüksek kesimlerde evler kar altında kaldı

AĞRI'da yoğun kar yağışı etkili oldu. Yüksek bölgelerde bulunan köylerde evler kar altında kaldı. İşte kentten gelen son görüntüler...

Ağrı'dan inanılmaz görüntüler! Yüksek kesimlerde evler kar altında kaldı

Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı’da soğuk hava etkisini sürdürürken, sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. 

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Ağrı'dan inanılmaz görüntüler! Yüksek kesimlerde evler kar altında kaldı

Yüksek bölgelerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köyde evler kar altında kaldı. 

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Ağrı'dan inanılmaz görüntüler! Yüksek kesimlerde evler kar altında kaldı

Vatandaşlar evlerin çatısında ve kapı önünde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleye çalışırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

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Ağrı'dan inanılmaz görüntüler! Yüksek kesimlerde evler kar altında kaldı
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