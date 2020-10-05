Ağrı'da şehit düşen Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı Hatay'da ebediyete uğurlandı
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım- 3 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın (24) naaşı memleketi Hatay'da toprağa verildi. Şehidin 6 aylık hamile eşi, gözyaşlarıyla tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.
Yıldırım- 3 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı, memleketine uğurlanmadan önce Ahmed-i Hani Havalimanı’nda tören düzenlenerek öz geçmişi okundu. Törene Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Yarbay Serhat Kasalak, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, askeri ve mülki erkanın katıldı.
Uzman Çavuş Yırtıcı'nın yaklaşık 1 yıl önce Hazal Yırtıcı ile evlendiği, eşinin de 6 aylık hamile olduğu öğrenilirken acılı eş gözyaşlarıyla güçlükle ayakta durabildi.
Şehit Hüseyin Yırtıcı, memleketine getirilmesiyle ilçedeki Mahmutlu Münümin Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile ilçe protokolü ve şehit yakınları katıldı.
Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehit Hüseyin Yırtıcı, gözyaşları arasında toprağa verildi. 6 aylık hamile Hazal Yırtıcı, eşini asker üniforması ile uğurladı.