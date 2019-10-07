Ağrı'da eşi ve kızını öldürmüştü! Cinayetin nedeni şok etti

"Kocası üzerine kuma getiriyor"

Görevliler ile birlikte ablası Saime Solmaz ve yeğeninin cenazelerini taşıyan Mahmut Demir şunları söyledi: "Ablamın 11 çocuğu var. Kocası üzerine kuma getiriyor. Eşi ve çocukları bunu kabul etmiyor. Bunlar birkaç kez mal varlığı yüzünden anlaşamadılar. İlçede akaryakıt istasyonu ile beton santrali olan eniştem, sevgilisiyle mal varlığının tamamına konmak istiyordu. Eşi ve çocukları da herkes payını alıp, ayrılsın diyorlardı. Ama eniştem kabul etmiyordu. Cinayet günü, eniştem oğulları ile ilçe merkezinde arabulucular eşliğinde konuşmuş. Barıştırmak istemişler ancak barışmamışlar, hatta tartışıp ayrılmışlar. Eniştem köye gelip yeğenine ait dükkânda saklanıyor. Uygun zamanı bulunca da eve giriyor, ablam ile yeğenimi öldürüyor. Diğer bir yeğenim mutfak camından kaçıyor. Yeni getirdiği eşi de dışarıda onu bekliyor. Evden kaçmak isteyen yeğenimi kolundan tutarak engellemek istiyor ancak gücü yetmiyor. Eniştem oğlunun evinin yakınlarındaki mezarlıkta saklanırken yakalanıyor. Eniştem yakalanmasa can almaya devam edebilirdi."