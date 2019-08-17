Ağrı'da damat ve ağabeyi düğün öncesi geçirdikleri kazada öldü!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ağrı'da damat ve ağabeyi düğün öncesi geçirdikleri kazada öldü!

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, kamyonet ile çarpışan otomobildeki geçici köy korucuları Bayram Tekdemir (32) ile ağabeyi Kasım Tekdemir (35) hayatını kaybetti. Bayram Tekdemir'in terzide olan damatlığını aldığı, kına gecesi için köye giderken kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.

Ağrı'da damat ve ağabeyi düğün öncesi geçirdikleri kazada öldü! - Sayfa 1

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Kürekli köyü rampasında meydana geldi. Bayram Tekdemir yönetimindeki 65 DH 003 plakalı otomobil, Şahin Kırca'nın kullandığı 01 VY 517 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. 

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Ağrı'da damat ve ağabeyi düğün öncesi geçirdikleri kazada öldü! - Sayfa 2

Kazada, otomobildeki sürücü ile ağabeyi Kasım Tekdemir hayatını kaybetti, Kasım Tekdemir'in 5 yaşındaki oğlu Abdullah Tekdemir ve kamyonetteki 4 kişi ise yaralandı.

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Ağrı'da damat ve ağabeyi düğün öncesi geçirdikleri kazada öldü! - Sayfa 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Abdullah Tekdemir, Batman'a sevk edilirken, kamyonetteki 4 kişi ise Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Ağrı'da damat ve ağabeyi düğün öncesi geçirdikleri kazada öldü! - Sayfa 4

Bayram Tekdemir'in damat tıraşı olmak için ilçe merkezine geldiği, berberden çıktıktan sonra damatlığını alıp, Dağalan köyünde kına gecesine giderken kazanın meydana geldiği ortaya çıktı. 

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