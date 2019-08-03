Ağrı'da çocukların kavgasına aileler de karıştı 1 ölü 4 yaralı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi Çiftepınar Mahallesi Mustafa Alpdoğan Caddesi'nde meydana gelen olayda; iki ailenin çocukları arasında çıkan kavgaya, yetişkinler de dahil oldu. Taşlı, sopalı kavgada gençlerden ikisi, yere yatırdıkları bir kadın ile erkeği tekme tokat dövdü.