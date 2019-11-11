Ağrı'da akılalmaz işkence Başsavcılık harekete geçti
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde naylon poşeti yakıp eriterek eşi M.İ. (20) ile kızı N.İ.'nin (3) yüzlerine damlatan ve emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalan Ramazan İ. (27) hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ramazan İ.'nin polis zoruyla adliyeye götürülmesine karar verildi.
AĞRI Doğubayazıt'a bağlı Büyük Ağrı Mahallesi Funda Sokak'ta, 8 Kasım günü, meydana gelen olayda; alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen ve eve alkollü gelen Ramazan İ., 14 yaşında evlendiği eşi M.İ.'yi dövdü. Ramazan İ., daha sonra yaktığı naylon poşeti eriterek eşinin yüzü ile ayaklarına damlattı.
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Annesinin çığlıklarını duyan N.İ. ise bu sırada odaya girdi. Ramazan İ., kızının ise alnını eriyen naylon ile yaktı.
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Evden yükselen sesler üzerine komşular, polis çağırdı. Polis ekipleri; M.İ. ile kızı N.İ.'yi hastaneye götürdü, tedavisinin ardından da ifadesine başvurdu.
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Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla M.İ. ile kızı H.İ. ve oğlu E.İ. (2) sığınma evine yerleştirildi.
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