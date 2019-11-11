Ağrı'da akılalmaz işkence Başsavcılık harekete geçti

AĞRI Doğubayazıt'a bağlı Büyük Ağrı Mahallesi Funda Sokak'ta, 8 Kasım günü, meydana gelen olayda; alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen ve eve alkollü gelen Ramazan İ., 14 yaşında evlendiği eşi M.İ.'yi dövdü. Ramazan İ., daha sonra yaktığı naylon poşeti eriterek eşinin yüzü ile ayaklarına damlattı.