Ağrı'da ailece geliştirdiler! Koronavirüsü yüzde yüz doğrulukla tespit ediyor
AĞRI bilgisayar bölümünde öğretim görevlileri olan çift, oğullarıyla birlikte yapay zekayı kullanarak covid-19'u tespit edebilen sistem geliştirdi. Çalışma dünyaca ünlü dergide de kabul görüp yayınlandı. Aile, sistemin öksürük veya nefes kullanılarak bir saniyeden kısa sürede Covid-19'u tespit edebildiğini söylüyor.
Ailece geliştirdikleri sistemin sağlık alanında aktif bir şekilde kullanılması için çalıştıklarını belirten Doç. Dr. Aytürk Keleş meslektaşı olan eşi Doç. Dr. Ali Keleş ile uzun zamandır 'Yapay zeka ile hastalık teşhisi üzerine çalıştıklarını söyledi.
Oğulları Mustafa Berk Keleş'in de öğrenciliğine devam ederken iki farklı şirkette yapay zeka uzmanı olarak çalıştığını ve tecrübeleri ile bu çalışmaya önemli bir katkı sağladığını söyledi.
Pandemi döneminde eve kapandıklarında, 'Ne yapabiliriz, bu hastalıkla mücadeleye nasıl bir katkı sağlayabiliriz' diye düşünürken böyle bir çalışmayı başlattıklarını belirten Keleş, "Yapay zeka teknolojilerinden derin öğrenmeyi kullanarak ucuz, taşınabilir ve Covid-19'un teşhisinde düşük hassasiyete sahip X-ray cihazlarını güçlü teşhis araçlarına dönüştürecek zeki çıkarım mekanizmaları geliştirdik." dedi.
Keleş, "Çalışmamız dünyada bu alanda yapılmış ender bir çalışmadır. Çünkü şimdiye kadar Covid-19'u tespit edebilmek için uzman kişiler tarafından yapılan tüm çalışmalar genel görüntüler üzerine eğitilmiş, örneğin VGG19, MobileNet, DenseNet ve SqueezeNet gibi hazır ağları kullanmıştır. Oysa medikal görüntüler pek çok açıdan farklıdır. Bu yüzden ağların sıfırdan Covid-19 görüntüleri ile eğitilerek geliştirilmesi teşhis görevinde kullanılabilmesi için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.