Ağrı Mollakara köyünü şaşırtıp sevindiren haber! Altın rezervi bulundu

"Köyümüzün dağı, taşı, toprağı altın"

Heyecanla çalışmaların başlamasını beklediklerini söyleyen Muhtar Bünyamin Çiftçi, "Köyümüzde altın bulunduğunu duyunca çok şaşırdık. Köylülerin hepsi bana nasıl olduğunu sordu. Yapılan sondajlar da gösteriyor ki köyümüzün dağı, taşı, toprağı altın" dedi.