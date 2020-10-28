Ağrı Mollakara köyünü şaşırtıp sevindiren haber! Altın rezervi bulundu
AĞRI'nın Mollakara köyü 'taşı, toprağı altın' dedirtti. Köyde yapılan sondaj çalışmalarında altın rezervi bulundu. Haberi alan köylüler hem şaşırdı hem de kurulacak tesiste yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlanacağının sevincini yaşadı.
Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde yürütülen altın sondaj faaliyetlerinden sevindirici haber geldi. Mollakara köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki merada yapılan araştırma sonuçlarıyla ilgili, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhittin Güldal'dan sevindirici haber geldi.
'Çok güzel bir rezerv bulduk: Güldal, kurumun internet sitesinde "Ağrı'da çok güzel bir rezerv bulduk. Bununla alakalı son çalışmalarımız bitti. Önümüzdeki mart-nisan ayı gibi tesisimizin temelini atacağız. İnşallah orada 400- 500 kişiyi de istihdam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
TMSF Başkanı'nın açıklaması en çok 70 haneli 500'den fazla nüfusu bulunan Mollakara köyünde yaşayanları sevindirdi. Altın haberini duyan köylüler hem mutlu oldu hem de çok şaşırdı.
"Köyümüzün dağı, taşı, toprağı altın"
Heyecanla çalışmaların başlamasını beklediklerini söyleyen Muhtar Bünyamin Çiftçi, "Köyümüzde altın bulunduğunu duyunca çok şaşırdık. Köylülerin hepsi bana nasıl olduğunu sordu. Yapılan sondajlar da gösteriyor ki köyümüzün dağı, taşı, toprağı altın" dedi.