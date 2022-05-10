Ağrı kesici bu hale getirdi! 23 yaşındaki kadının tüm dişleri çürüyüp döküldü!
TÜRKİYE bilinçsiz ağrı kesici kullanımında dünya lideri ülkeler sıralamasında... Uzmanlar, bilinçsizce ağrı kesici kullanımının zararları konusunda uyarı üstüne uyarı yapıyor. Yeterince önemsenmeyen bu uyarıların nelere sebep olabileceğine dair sadece 23 yaşındaki Caymi Studnicka adlı genç kadın büyük bir dehşet yaşadı. Sürekli kullandığı ağrı kesiciler nedeniyle tüm dişlerini kaybetti.
23 yaşındaki Caymi Studnicka, dokuz yaşındayken yaşadığı ayak bileği kırılması sorununun ardından opioid içeren ağrı kesici hapları sıklıkla kullanmaya başladı ve neredeyse on yıl boyunca ağrı kesici bağımlılığı altında bir hayat yaşadı. 18 yaşında rehabilitasyona gitmeye karar verdikten sonra ise bağımlılığını yendi fakat, dişleri büyük oranda hasar görmesi nedeniyle dökülmeye başladı.
Dişlerini tamamen kaybetti
ABD'nin Chicago şehrinde yaşayan genç kadın, çürüyen ve dökülmeye başlayan dişlerinin tamamını çektirmek zorunda kaldı. 2018 yılında düşen ilk dişinin ardından çok korktuğunu söyleyen Studnicka, bir yıl içinde dişlerin hızla çürümeye ve kırılmaya başladığını anlattı. Dişlerin her noktasında ortaya çıkan siyah çürük lekelerinin ardından diş hekimi genç kadına, yaşadığı diş kaybının ağrı kesicilerden kaynaklandığını belirtti.
Çocukken ağrıyla baş etme konusunda kendi acısını yönetmesine izin verilmediğini anlatan Studnicka, kırılgan kemikleri olduğunu ve yaşadığı ilk kırılmadan sonra, ağrı kesicileri almaya devam ettiğini anlattı.
Takma dişlerle yeni hayatına adım atıyor
15 yaşından bu yana her üç ila dört saate bir ağrı kesici almadan bir gününü bile geçiremediğini anlayan Studnicka, bağımlı olduğunu fark ettiğini belirtti. Yaşadığı süreçte almadığı zamanlarda şiddetli yoksunluk belirtileri gösteren genç kadın, bu bağımlılıktan kurtulmak için 18 yaşında rehabilitasyon merkezinde üç ay geçirdi.