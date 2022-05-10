Ağrı kesici bu hale getirdi! 23 yaşındaki kadının tüm dişleri çürüyüp döküldü!

Takma dişlerle yeni hayatına adım atıyor

15 yaşından bu yana her üç ila dört saate bir ağrı kesici almadan bir gününü bile geçiremediğini anlayan Studnicka, bağımlı olduğunu fark ettiğini belirtti. Yaşadığı süreçte almadığı zamanlarda şiddetli yoksunluk belirtileri gösteren genç kadın, bu bağımlılıktan kurtulmak için 18 yaşında rehabilitasyon merkezinde üç ay geçirdi.