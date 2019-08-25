Ağrı Dağı'nın eteklerinde yaşam mücadelesi başladı nesilleri tükenmek üzere
Nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan "topbaş keleri", bitkisiz toprak örtüsü ve kum fırtınalarıyla bilinen Ağrı Dağı'nın eteklerinde yaşam mücadelesi veriyor.
Kurak iklimi, bitkisiz toprak örtüsü ve kum fırtınalarıyla bilinen Ağrı Dağı, genellikle çöl ikliminde yaşayan ve nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan topbaş kelerine kucak açıyor.
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Üreme döneminde bölgedeki kumlara yumurta bırakan topbaş kelerlerinin yavruları, şu sıralar Ağrı Dağı eteklerindeki alanın dört bir yanına yayıldı.
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Fındık boyutunda: Bir fındık tanesi kadar olan keler yavruları, hiçbir yerleşim yerinin olmadığı, insanların çok nadir uğradığı ve hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceye ulaştığı kurak alanda yaşam mücadelesini sürdürüyor.
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Nadir görülüyor: Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topbaş kelerinin nadir görülen bir sürüngen türü olduğunu söyledi.
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