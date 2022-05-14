Ağlıyorum utanıyorum! 3 dakikada boşanan Sinan Akçıl bombayı patlattı: Evlilik açıklaması şaşırttı
Bir küskün bir barışık ilişkisini geçtiğimiz gün sonlandıran Sinan Akçıl'dan hayranlarını şaşırtan açıklamalar geldi.
Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı, medyanın en çok konuşulan çiftiydi. Çift, geçtiğimiz günlerde ikinci kez boşandılar. 2019 yılında nikah masasına oturan ikili, evliliklerinin 9. ayında boşanmıştı. Daha sonra tekrar birleşmelerine rağmen ilişkileri uzun sürmedi.
"Çok güzel bir hikayeydi ama maalesef bitti" diyen Akçıl, "Birbirimizi sevdik, emek harcadık ama olmadı evliliği sürdüremedik. Çok cesur bir hikayeydi ama her hikaye mutlu sonla bitmiyor." dedi.
Akçıl "Bizimki de öyle oldu. Ama şunu da söyleyeyim, ilk boşanma döneminde daha kararsızdım her şey adına, ama şu anda daha kararlı ve iyi hissediyorum kendimi, ikimizin de önümüze bakmamız gerekiyor artık." ifadelerine yer verdi.
Akçıl "Burcu ile birlikte yaşadığımız evden 30 Aralık'ta ayrıldım. Bakü'de konserim vardı, onun için evden çıktım ve bir daha da dönmedim. Yani 4.5 aydır ayrı yaşıyorduk. Bu dönemde yaşadıklarımdan çıkan bir şarkıdır 'Yanımdadır' şarkısı. Aslında inişli çıkışlı duygular, ilişkiler yaşayan herkesin ortak hikayesi diyebilirim." şeklinde konuştu.