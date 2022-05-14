Ağlıyorum utanıyorum! 3 dakikada boşanan Sinan Akçıl bombayı patlattı: Evlilik açıklaması şaşırttı

Akçıl "Bizimki de öyle oldu. Ama şunu da söyleyeyim, ilk boşanma döneminde daha kararsızdım her şey adına, ama şu anda daha kararlı ve iyi hissediyorum kendimi, ikimizin de önümüze bakmamız gerekiyor artık." ifadelerine yer verdi.