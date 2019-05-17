Ağlayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı Survivor'da korkutan sakatlık!

Survivor'da gün geçtikçe oyunlar zorlaşıyor ve tansiyon yükseliyor. Son olarak adada kavga etmediği kimse kalmayan Atakan'ın yarışmaya veda etmesi şok etkisi yaratırken, yayınlanan son bölümde korkutan bir sakatlık yaşandı. Deniz üzerinde kurulan platformda, siyah takımdan Katerina Dalaka ile yarışan Büşra dengesini kaybederek suya düştü.