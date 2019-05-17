Ağlayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı Survivor'da korkutan sakatlık!
Survivor Türkiye Yunanistan'ın önceki gün yayınlanan 71. bölümünde korku dolu anlar yaşandı. Ödül oyununda sakatlanan Büşra, Hikmet'in sırtında oyun alanını terk etti.
Survivor'da gün geçtikçe oyunlar zorlaşıyor ve tansiyon yükseliyor. Son olarak adada kavga etmediği kimse kalmayan Atakan'ın yarışmaya veda etmesi şok etkisi yaratırken, yayınlanan son bölümde korkutan bir sakatlık yaşandı. Deniz üzerinde kurulan platformda, siyah takımdan Katerina Dalaka ile yarışan Büşra dengesini kaybederek suya düştü.
Deniz üzerindeki platformda mücadele eden Büşra, dengesini kaybederek sert bir şekilde tahta bariyerlere çarptı. Büşra aldığı darbeyle bir süre sudan çıkamadı. Büşra'nın yardımına takım arkadaşları koşarken Hikmet, Büşra'yı sırtına alarak sudan çıkardı. Oyuna devam edemeyen Büşra'nın yerine ise Ria devam etti.
Peki ödül oyununu kim kazandı?: Survivor Türkiye Yunanistan'ın 71. bölümünde ödül oyunu oynandı. Haftalardır oyun kazanamayan beyaz takım, bu şanssızlığını sürdürdü.
Siyah takım ödülü kazanarak Dominik Cumhuriyeti'nin en doğusunda yer alan La Altagracia eyaletinde bir tatil beldesi olan Punta Cana'da keyif dolu bir gün geçirdi.