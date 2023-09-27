Ağlarına balık yerine çuval takıldı, çuvalın içini açan balıkçılar şaşkına döndü: İlk defa gördük
Akdeniz'de de sezonun açılmasıyla birlikte 'Vira Bismillah' diyerek 15 gündür avlanmaya başlayan balıkçıların yaşadığı olay şaşkınlığa neden oldu.
Türkiye'nin 321 kilometrelik sahil sınırına sahip Mersin'den 15 Eylül itibarıyla Doğu Akdeniz'e açılan balıkçılar iki hafta içerisinde bereketli avlar yaptı.
İlk iki hafta bolluk yaşanmasının ardından tekneler denizden çöpler de toplamaya başladı.
Tekneleriyle denize açılan bazı balıkçılar ise denize atılan atıklar nedeniyle ağ yırtılması gibi çeşitli zorluklarla da karşılaşmaya başladı.
Son olarak bugün gece denize ağ atan balıkçılardan Berkay Bilgiç, tekrar ağını çekemedi. İkinci bir teknenin de desteğiyle ağ çekilmeye çalışıldı.