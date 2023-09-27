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Ağlarına balık yerine çuval takıldı, çuvalın içini açan balıkçılar şaşkına döndü: İlk defa gördük

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Ağlarına balık yerine çuval takıldı, çuvalın içini açan balıkçılar şaşkına döndü: İlk defa gördük

Akdeniz'de de sezonun açılmasıyla birlikte 'Vira Bismillah' diyerek 15 gündür avlanmaya başlayan balıkçıların yaşadığı olay şaşkınlığa neden oldu.

Ağlarına balık yerine çuval takıldı, çuvalın içini açan balıkçılar şaşkına döndü: İlk defa gördük

Türkiye'nin 321 kilometrelik sahil sınırına sahip Mersin'den 15 Eylül itibarıyla Doğu Akdeniz'e açılan balıkçılar iki hafta içerisinde bereketli avlar yaptı. 

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Ağlarına balık yerine çuval takıldı, çuvalın içini açan balıkçılar şaşkına döndü: İlk defa gördük

İlk iki hafta bolluk yaşanmasının ardından tekneler denizden çöpler de toplamaya başladı.

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Ağlarına balık yerine çuval takıldı, çuvalın içini açan balıkçılar şaşkına döndü: İlk defa gördük

Tekneleriyle denize açılan bazı balıkçılar ise denize atılan atıklar nedeniyle ağ yırtılması gibi çeşitli zorluklarla da karşılaşmaya başladı.

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Ağlarına balık yerine çuval takıldı, çuvalın içini açan balıkçılar şaşkına döndü: İlk defa gördük

Son olarak bugün gece denize ağ atan balıkçılardan Berkay Bilgiç, tekrar ağını çekemedi. İkinci bir teknenin de desteğiyle ağ çekilmeye çalışıldı.

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