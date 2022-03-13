'Ağlamaktan gözlerim şişti hala şokundayım' diyen İrem Derici'den evlilik ve çocuk açıklaması geldi
Bir süredir kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici'den evlilik ve çocuk açıklaması geldi.
Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, önceki gece Nişantaşı City's'de sinema çıkışı görüntülendi.
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Sevgilisiyle birlikte 'Bergen' filmini izleyen ünlü isim, "Arkadaşlar hala filmin etkisi altındayım, ağlamaktan gözlerim şişti." ifadelerini kullandı.
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Derici filmle ilgili "Gitmeden önce hakkını vermiş midir diye soru işareti vardı kafamda" dedi.
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Derici, "Bravo vallahi vermiş Farah Zeynep Abdullah, o nasıl oynamaktır? Kadına hayran kaldım." şeklinde konuştu.
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