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'Ağlamaktan gözlerim şişti hala şokundayım' diyen İrem Derici'den evlilik ve çocuk açıklaması geldi

'Ağlamaktan gözlerim şişti hala şokundayım' diyen İrem Derici'den evlilik ve çocuk açıklaması geldi

Bir süredir kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici'den evlilik ve çocuk açıklaması geldi.

'Ağlamaktan gözlerim şişti hala şokundayım' diyen İrem Derici'den evlilik ve çocuk açıklaması geldi

Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, önceki gece Nişantaşı City's'de sinema çıkışı görüntülendi. 

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'Ağlamaktan gözlerim şişti hala şokundayım' diyen İrem Derici'den evlilik ve çocuk açıklaması geldi

Sevgilisiyle birlikte 'Bergen' filmini izleyen ünlü isim, "Arkadaşlar hala filmin etkisi altındayım, ağlamaktan gözlerim şişti." ifadelerini kullandı.

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'Ağlamaktan gözlerim şişti hala şokundayım' diyen İrem Derici'den evlilik ve çocuk açıklaması geldi

Derici filmle ilgili "Gitmeden önce hakkını vermiş midir diye soru işareti vardı kafamda" dedi.

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'Ağlamaktan gözlerim şişti hala şokundayım' diyen İrem Derici'den evlilik ve çocuk açıklaması geldi

Derici, "Bravo vallahi vermiş Farah Zeynep Abdullah, o nasıl oynamaktır? Kadına hayran kaldım." şeklinde konuştu. 

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