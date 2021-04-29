Ağız kuruluğu neden olur ağız kuruluğu nasıl geçer?

-Kanserin tedavisinde kullanılan radyasyon terapisi ve kemoterapi tedavisi hastanın tükürük bezlerine zarar verir. Bu tedaviler sonucunda kalıcı ya da geçici ağız kuruluğu oluşabilir.

-Sjögren sendromu gibi romatizmal hastalıklar, tükürük bezi hastalıkları Anoreksiya Nervoza ve Tip1 diyabet gibi hastalıklar da ağız kuruluğuna neden olabilir.

-Ağızdan solunum gerektiren enfeksiyon hastalıkları ve hormonal değişiklikler (menopoz, andropoz, hamilelik vb.) ile baş ve boyun iritasyonu gibi rahatsızlıklar ağız kuruması nedenleri arasındadır.