Ağız kuruluğu neden olur ağız kuruluğu nasıl geçer?
Tıp dilinde kserostomia olarak da bilinen ağız kuruluğu pek çok problemin bir işareti olabilir. Ağız kuruluğuna genellikle tansiyon, depresyon, alerji gibi tedavilerde kullanılan ilaçlar sebep oluyor.
Tükürük salgısın azalması ile birlikte ağız içinin nemsiz kalması ağız kuruluğunu meydana getirir. Tükürük ağzı ıslak tutmanın yanı sıra besinlerin sindirimi, diş çürükleri ve ağız içi enfeksiyonların önlenmesinde de önemli rol oynar. Aynı zamanda ağız kuruluğu ciddi hastalıkların belirtisi de olabilir.
Ağız kuruluğu neden olur?
-İlaç tedavisi ve özelliklede çoklu ilaç kullanımı ağız kuruluğunun en önemli nedenleri arasındadır. Alerji önlemek için kullanılan antihistamikler, ağrı kesiciler, burun açıcı ilaçlar, diüretik ilaçlar, tansiyon ve depresyon ilaçları ağız kuruluğuna neden olabilir.
-AİDS, hodgkin, diyabet ve Parkinson hastalıklarının semptomları arasında ağız kuruluğu yer alır.
-Kanserin tedavisinde kullanılan radyasyon terapisi ve kemoterapi tedavisi hastanın tükürük bezlerine zarar verir. Bu tedaviler sonucunda kalıcı ya da geçici ağız kuruluğu oluşabilir.
-Sjögren sendromu gibi romatizmal hastalıklar, tükürük bezi hastalıkları Anoreksiya Nervoza ve Tip1 diyabet gibi hastalıklar da ağız kuruluğuna neden olabilir.
-Ağızdan solunum gerektiren enfeksiyon hastalıkları ve hormonal değişiklikler (menopoz, andropoz, hamilelik vb.) ile baş ve boyun iritasyonu gibi rahatsızlıklar ağız kuruması nedenleri arasındadır.
Ağız kuruluğu belirtileri nelerdir?
Ağız içinde tükürük azalmasına bağlı olarak diş çürüklerinde artış gözlenir. Ayrıca ağız mukozasında enfeksiyonlar gelişebilir. Bunlara ek olarak en yaygın görülen ağız kuruluğu belirtileri:
Nefesin kötü kokması
Boğazda kuruluk hissi
Susamada artış
Ağızda yapışkanlık hissi