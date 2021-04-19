Ağız kokusunu ne giderir işte kesin çözümü!

Ağız kokusu nefes verme ile birlikte dışarıya salınan kötü kokulu bir şikayettir. Bazı insanlar ağız kokusu az olsa da bu konu hakkında çok endişelenirken, bazı insanlar kendi ağız kokusunu fark etmeyebilir. Bireyin kendi nefesinin nasıl koktuğunu değerlendirmesi zordur. Bu nedenle, bazen ağız kokusunun varlığı birinci dereceden akrabalara ya da yakın arkadaşlara danışarak doğrulanır.