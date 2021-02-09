Ağır makyaj rafa kalktı Şebnem Ferah en doğal haliyle paylaştı yorum yağdı

Alışverişini yardımcılarına yaptıran rock yıldızı, bir senedir evine pek misafir kabul etmemeye de dikkat ediyor. Fakat herkesi sevindiren bir hamlesi de var. Ferah, bu dönem yeni şarkılar kaleme alırken, evinde piyano ve gitar çalarak, müzik çalışmalarına devam ediyor.