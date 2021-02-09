Ağır makyaj rafa kalktı Şebnem Ferah en doğal haliyle paylaştı yorum yağdı
Pandeminin ilk gününden beri evden çıkmayan Şebnem Ferah'ın son hali çok merak ediliyordu. En doğal halini paylaştı.
Koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü günden beri evinden çıkmayan Şebnem Ferah, herkesin merak ettiği isim oldu. Ünlü rock yıldızının hayranları, sosyal medyada isyan çığlıkları atmaya başladı. Fakat Şebnem Ferah, korona nedeniyle uzun bir süredir evden çıkmıyor.
Alışverişini yardımcılarına yaptıran rock yıldızı, bir senedir evine pek misafir kabul etmemeye de dikkat ediyor. Fakat herkesi sevindiren bir hamlesi de var. Ferah, bu dönem yeni şarkılar kaleme alırken, evinde piyano ve gitar çalarak, müzik çalışmalarına devam ediyor.
Sevenlerini çok özlediği öğrenilen sanatçı, sosyal medya hesaplarından onlarla iletişime geçerek, sohbet ediyor.
Öte yandan sevenlerinin konserlerinde ağır makyajla görmeye alışkın olduğu rock müziğin ünlü ismi, en doğal halini de yine sosyal medyadan paylaştı.