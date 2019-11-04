Ağır hastalık geçirdi elleri mosmor oldu Bülent Ersoy son haliyle herkesi korkuttu
ŞİŞLİ'de bir mekanda sahne alan Bülent Ersoy'un elindeki morluklar dikkat çekti, son hali, hayranlarını korkuttu.
Türk müziğinin duayen ismi Bülent Ersoy, geçtiğimiz akşam Şişli'de bir mekanda sahne aldı. Diva, kendisini dinlemeye gelenlere müzik şöleni yaşatırken şarkı aralarında sevenleriyle sohbet etti. Diva'nın görüntüsü ise hayranlarını endişelendirdi.
Diva, geçtiğimiz hafta çok hastalandığını sevenleriyle paylaşarak endişelerini dindirmek istedi. Ersoy'un elindeki morluklar ise herkesi korkutunca Diva, geçtiğimiz hafta çok hastalandığını söyledi.
Beyaz kabarık kıyafeti ve saç aksesuarı ile konser veren Diva, "Beğendiniz mi kıyafetimi, olmuş muyum? Nazar değdirdiler bana. Kıyafetime, makyajıma, takılarıma... Geçtiğimiz hafta hastalandım, dudağım patladı. Uçuk çıktı. Dudaklarım sanki az küçüktü, şimdi iyice büyüdü" diyerek espirili şekilde veryansın etti.
Gösterişli yüzükleriyle göz kamaştıran Bülent Ersoy'un elindeki morluklar ise herkesi korkuttu. Diva'nın elindeki morlukların nedeni ise henüz bilinmiyor.