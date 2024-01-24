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Ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü!

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Ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu içesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu enkaz altında kalan operatör için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü!

Doğukent Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

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Ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü!

Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü!

Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.

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Ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü!
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