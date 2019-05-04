'Ağır abi' ATAK 2 görücüye çıktı IDEF'19 fuarına damga vurdu

'Ağır abi' ATAK 2 görücüye çıktı IDEF'19 fuarına damga vurdu

Kamuoyunda Atak'ın "ağır abisi", Atak-2 olarak da bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, ilk kez fuarda vitrine çıktı. Bir yandan helikopterin birebir ölçülerdeki modelini çalışan TUSAŞ, yoğun bir mesainin sonunda Ağır Sınıf Taarruz Helikopter "mockup"ını IDEF'19'a yetiştirdi.

'Ağır abi' ATAK 2 görücüye çıktı IDEF'19 fuarına damga vurdu - Sayfa 1

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ,) Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri olan Atak-2'yi ilk kez 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) vitrine çıkardı.

112
'Ağır abi' ATAK 2 görücüye çıktı IDEF'19 fuarına damga vurdu - Sayfa 2

İşte  Atak-2'den birbirinden güzel o kareler;

212
'Ağır abi' ATAK 2 görücüye çıktı IDEF'19 fuarına damga vurdu - Sayfa 3
312
'Ağır abi' ATAK 2 görücüye çıktı IDEF'19 fuarına damga vurdu - Sayfa 4
412