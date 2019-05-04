'Ağır abi' ATAK 2 görücüye çıktı IDEF'19 fuarına damga vurdu
Kamuoyunda Atak'ın "ağır abisi", Atak-2 olarak da bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, ilk kez fuarda vitrine çıktı. Bir yandan helikopterin birebir ölçülerdeki modelini çalışan TUSAŞ, yoğun bir mesainin sonunda Ağır Sınıf Taarruz Helikopter "mockup"ını IDEF'19'a yetiştirdi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ,) Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri olan Atak-2'yi ilk kez 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) vitrine çıkardı.
112
İşte Atak-2'den birbirinden güzel o kareler;
212
312
412