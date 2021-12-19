AGİ'de büyük artış! Hangi çalışan ne kadar AGİ alacak? Bunu yapmayı sakın unutmayın!

Yeni asgari ücret zammıyla birlikte gelir vergisi de kaldırıldı. Vergi düzenlemesi sadece asgari ücretle çalışanlar için sıfırlanırken diğer çalışanların tamamı Asgari Geçim İndirimi almaya devam edecek. Buna göre asgari ücretteki artışla beraber bu yıl bekâr bir işçi için 268 lira olan asgari geçim indirimi yılbaşından itibaren 403.4 lira olacak.