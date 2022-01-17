AGİ kalktı vergi iadesi geldi! Ne kadar ve nasıl ödenecek? Tüm detaylar
Yeni asgari ücretin açıklanmasından bu yana işçilere ödenen Asgari Geçim İndirimi konuşuluyor. Ücretlerdeki verginin kalkmasıyla bir iade olan AGİ de uygulanmıyor. Ancak devlet bu yıl için en yüksek AGİ olan 638 liradan vazgeçiyor. Yani aslında tüm çalışanlar için en yüksek AGİ iade ediliyor.
Bu yıl uygulanacak olan yeni asgari ücret hem artış oranı hem de vergisiz olması bakımından ilkleri barındırıyor. Bu yıl 5004 liralık brüt asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak. Sadece bu değil tüm çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak. Böylece asgari ücret alanlar damga vergisiyle 676 liralık bir vergiden muaf olurken yüksek maaş alanlar ise 638 liralık gelir vergisi istisnasından yararlanacak ve gelir vergilerinden bu kadar miktar düşülecek. Vergisiz asgari ücret ve maaşlardaki bu istisna ile birlikte bir vergi iadesi olarak uygulanan Asgari Geçim İndirimi de fiilen kalkmış oldu. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren detayların yer aldığı Faruk Erdem'in yazısı:
Yeni ödediğimiz gelir vergisinin bir kısmı medeni durum ve çocuk sayısına göre çalışanlara iade ediliyordu. Bir gelir vergisi ödenmediği için de iade olmayacak.
Ancak devlet aslında tüm çalışanlar açısından büyük bir vergi iadesini de uygulamaya koymuş oldu. Eğer bu yıl AGİ uygulaması olsaydı mevcut asgari ücrete göre en yüksek ödeme üç çocuklu ve eşi çalışmayan bir işçi için 638,01 TL olacaktı.
Yani mevcut 5004 liralık brüt asgari ücrette tüm gelir vergisi bu çalışanlara iade edilecekti. Şu anda asgari ücretliler ve daha yüksek maaş alanlar yani tüm çalışanlar için 638 liralık bir vergi iadesi yapılıyor.