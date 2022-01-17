AGİ kalktı vergi iadesi geldi! Ne kadar ve nasıl ödenecek? Tüm detaylar

Bu yıl uygulanacak olan yeni asgari ücret hem artış oranı hem de vergisiz olması bakımından ilkleri barındırıyor. Bu yıl 5004 liralık brüt asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak. Sadece bu değil tüm çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak. Böylece asgari ücret alanlar damga vergisiyle 676 liralık bir vergiden muaf olurken yüksek maaş alanlar ise 638 liralık gelir vergisi istisnasından yararlanacak ve gelir vergilerinden bu kadar miktar düşülecek. Vergisiz asgari ücret ve maaşlardaki bu istisna ile birlikte bir vergi iadesi olarak uygulanan Asgari Geçim İndirimi de fiilen kalkmış oldu. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren detayların yer aldığı Faruk Erdem'in yazısı: