AGİ 2020 ne kadar oldu yeni tablo AGİ maaşa dahil mi?
2020 yılı için asgari ücret zammı belli oldu 1 Ocak 2020 yılından itibaren işçiye net 2 bin 324 lira ödenecek. Maaşlara yansıyacak olan AGİ rakamları da yeni zammın belli oldu. Peki AGİ ödemeleri maaşa dahil mi, maaşın dışında mı ödenir?
Yaklaşık 8 milyon işçinin merakla beklediği 2020 yılı asgari ücret zammı belli oldu. 2020 yılında çalışana net 2 bin 324 lira para ödenecek. Asgari ücret brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira, 5 çocuklu biri için 2 bin 479 oldu. Peki AGİ ödemeleri maaşa dahil mi?
2020 asgari ücret zam oranları: Bu yıl da komisyon kararı oy çokluğuyla aldı. Zam oranı yüzde 15,03 oldu. Asgari ücret brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira, 5 çocuklu biri için 2 bin 479 oldu. İşverene 75 TL asgari ücret desteği verilmeye devam edilecek.
AGİ maaşa dahil mi? : Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşin özü işveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip asgari geçim indirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir.
Asgari geçim indirimi uygulamasında işveren aracılık yapmakta olup, işçisine ödediği asgari geçim indirimini ödeyeceği vergiden düşmektedir.gari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor.