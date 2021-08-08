Ağaçların köklerini görenler şok oldu! Asılı yazıyla şaşırtan gerçek ortaya çıktı
DÜZCE'de resim öğretmenliği mezunu Şeyda Turgut (32) pandemi nedeniyle yaşadığı İngiltere'den köyüne dönünce yaptıkları şaşkınlık yarattı.
Akçakoca'ya bağlı Davutağa Köyü'nde yaşayan resim öğretmenliği mezunu Şeyda Turgut, İngiltere'de sürdürdüğü yaşamını pandemi nedeniyle yarıda bıkarak baba evine döndü.
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Şeyda Turgut evinde oluşturduğu atölyede tuval üzerine resim yaptı.
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Turgut bir süre sonra köyünde ormanda bulunan ağaçların köklerine çamurdan heykeller yaparken, su deposunun duvarını da resimle süsledi.
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Ağaçların köklerindeki heykeller dikkat çekerken, Şeyda Turgut eserlerine zarar verilmemesi için yazılar astı.
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