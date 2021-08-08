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Ağaçların köklerini görenler şok oldu! Asılı yazıyla şaşırtan gerçek ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı
Ağaçların köklerini görenler şok oldu! Asılı yazıyla şaşırtan gerçek ortaya çıktı

DÜZCE'de resim öğretmenliği mezunu Şeyda Turgut (32) pandemi nedeniyle yaşadığı İngiltere'den köyüne dönünce yaptıkları şaşkınlık yarattı.

Ağaçların köklerini görenler şok oldu! Asılı yazıyla şaşırtan gerçek ortaya çıktı

Akçakoca'ya  bağlı Davutağa Köyü'nde yaşayan resim öğretmenliği mezunu Şeyda Turgut, İngiltere'de sürdürdüğü yaşamını pandemi nedeniyle yarıda bıkarak baba evine döndü.

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Ağaçların köklerini görenler şok oldu! Asılı yazıyla şaşırtan gerçek ortaya çıktı

Şeyda Turgut evinde oluşturduğu atölyede tuval üzerine resim yaptı.

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Ağaçların köklerini görenler şok oldu! Asılı yazıyla şaşırtan gerçek ortaya çıktı

Turgut bir süre sonra köyünde ormanda bulunan ağaçların köklerine çamurdan heykeller yaparken, su deposunun duvarını da resimle süsledi.

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Ağaçların köklerini görenler şok oldu! Asılı yazıyla şaşırtan gerçek ortaya çıktı

Ağaçların köklerindeki heykeller dikkat çekerken, Şeyda Turgut eserlerine zarar verilmemesi için yazılar astı.

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