Afyonluların misafirperverliği ABD'li öğretmeni Türkiye'ye bağladı

Yaklaşık bir hafta Afyonkarahisar'da misafir olan Kirstein, bu sürede ev ziyaretleri yaptı, yörenin kültürü hakkında bilgi aldı ve yeni arkadaşlar edindi. İnsanların yakınlığından ve ev sahipliğinden etkilenen Kirstein'in Türkiye ile arasında özel bir bağ oluştu.