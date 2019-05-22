Afyonluların misafirperverliği ABD'li öğretmeni Türkiye'ye bağladı
Bir eğitim projesi için 2006'da geldiği Afyonkarahisar'da, kendisine gösterilen ilgiden çok etkilenen ABD'li Markk Kirstein, bu tarihten sonra aralıksız ziyaret ettiği Türkiye'de yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kuruyor.
İngiltere'de öğretmenlik yapan Kirstein, 13 yıl önce uluslararası eğitim çalışması kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da, misafirperverlik ve samimi yaklaşımdan çok memnun kaldı.
Yaklaşık bir hafta Afyonkarahisar'da misafir olan Kirstein, bu sürede ev ziyaretleri yaptı, yörenin kültürü hakkında bilgi aldı ve yeni arkadaşlar edindi. İnsanların yakınlığından ve ev sahipliğinden etkilenen Kirstein'in Türkiye ile arasında özel bir bağ oluştu.
O yıldan itibaren her sene Türkiye'ye gelen Kirstein, İstanbul, Bursa, Eskişehir, İzmir gibi birçok şehri gezdi. Yılın yaklaşık 20 gününü Türkiye'ye ayıran Kirstein, gittiği yerlerde yine dostluklar kurdu ve evlere misafir oldu.
Bu süreçte Türkiye'deki anılarını kaleme alan Kirstein, 13 yıllık deneyimlerini kitaplaştıracak. Seyahatlerinde insanların dinlerine olan bağlılıklarını da fark eden Kirstein, İslam hakkındaki ön yargılı düşüncelerin de değişmesini istiyor.