Afyonkarahisar'ın meşhur tatlılarına bakın Siparişlere yetişemiyorlar

Yaklaşan bayram için de kaymaklı tatlılarda yoğun sipariş aldıklarını aktaran Altınay, "Afyonkarahisar, Türkiye'nin kavşak noktası olduğu için Ramazan Bayramı süresince çok hareketli oluyor. Bu bayram tatili 9 gün. Yaşanacak bu trafik hareketliliği de lokum, sucuk ve tatlı esnafının yüzünü güldürüyor. Tatlı ve lokum çeşitlerimiz de bu süreçte yine yoğun ilgi görüyor. Bayram için şehrimizden memleketlerine gidecekler, Afyonkarahisar'ın tatlarını ve meşhur ürünlerini hediyelik olarak yanlarında götürüyor." diye konuştu.