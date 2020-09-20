Afyonkarahisar'da milattan önce yapılan doğal buzdolabı şaşırttı Frigler yaptı deniyor

Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir sınırları içerisinde yer alan Frig Vadisi birçok gizemi barındırmaya devam ediyor. M.Ö. 12 ve 7. yüzyıllarda Orta Anadolu'nun batısına egemen olan Frigler, kayalara oydukları yapılar ile tanınıyor. Kayalar içerisine oydukları yerleşim yerlerinde merdiven, pencere gibi detayların düşünülmesi ise Frigleri daha ilginç kılıyor.