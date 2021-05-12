Afyonkarahisar'da köylüler define arar gibi arıyor şekli patatese benziyor

"Bunu arazide her insan bulamaz"

Nisan ve mayıs aylarındaki yağışlardan sonra arazide domalan mantarı aradıklarını dile getiren Öz, şöyle konuştu: "Görüntüsü aynı patatese benziyor. İnsan sağlığına da çok faydalı ve protein oranı yüksek bir besin. Hatta kolesterole de iyi geldiği söyleniyor. Bunu arazide her insan bulamaz. Domalan, toprakta hafif kabarır ve görünen bir otu vardır. Bunları bilen, arazide mantarı bulabilir."