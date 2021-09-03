Afyonkarahisar'da kaptan hayalini gerçekleştirdi bu işe başladı! Tesis kurdu: Çok mutluyum
AFYONKARAHİSAR'da 39 yaşındaki uzak yol gemi kaptanı Fatih Mehmet Kayser, hayali olan tesisi ailesiyle birlikte faaliyete geçirdi.
10 yıldır uzak yol gemi kaptanlığı yapan Fatih Mehmet Kayser, memleketi Kızılören ilçesinde kız kardeşleri Hanife Nur Erdoğan ve Fatma Kayser ile birlikte besihane kurmaya karar verdi.
Kayser ve kardeşleri, 4 yıl önce Kızılören girişinde bulunan 10 bin metrekarelik arazisinin 1800 metrekarelik alanına 120 sağım ile 200 genç hayvan alabilecek kapasitede besihane kurdu.
Son 2 yıldır da faaliyette bulunan besihaneye 40'ı sağımlık toplamda 90 Holstein ırkı inek alındı.
Besihanede günde 800 litre süt elde eden ve kapıdan satış yapan Kayser'in hedefi; kuracağı süt işleme tesisi ile tüketiciye doğrudan ulaşım.