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Afyonkarahisar'da kadın cinayeti! Boğazı kesilerek öldürüldü

Anadolu Ajansı
Afyonkarahisar'da kadın cinayeti! Boğazı kesilerek öldürüldü

AFYONKARAHİSAR'dan son gelen haber korkunç! Bayat ilçesinde bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının oğlu ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü

Afyonkarahisar'da kadın cinayeti! Boğazı kesilerek öldürüldü

 Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçede köftecilik yapan Ahmet Evlice (35) 112'yi telefonla arayarak Hürriyet Mahallesi Bağlar Sokak'taki müstakil evlerine hırsızlık amacıyla giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce annesi Hacer Evlice'yi (58) boğazından kesici aletle öldürdüğü ihbarında bulundu.

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Afyonkarahisar'da kadın cinayeti! Boğazı kesilerek öldürüldü

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

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Afyonkarahisar'da kadın cinayeti! Boğazı kesilerek öldürüldü

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü de ilçeye olay yeri inceleme ekibi sevk etti. Yapılan incelemenin ardından Hacer Evlice'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Afyonkarahisar'da kadın cinayeti! Boğazı kesilerek öldürüldü

Öte yandan cesedin evden çıkarıldığı sırada yaşlı kadının gelini Çiğdem Evlice, baygınlık geçirdi. Yaşlı kadının oğlu Ahmet Evlice ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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