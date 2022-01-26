Afyonkarahisar'da kadın cinayeti! Boğazı kesilerek öldürüldü

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü de ilçeye olay yeri inceleme ekibi sevk etti. Yapılan incelemenin ardından Hacer Evlice'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.