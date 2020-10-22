Afyonkarahisar'da eşiyle hastalığını bilmeden evlenen kadın kaderine razı geldi
AFYONKARAHİSAR'da Öznur Soğukpınar, 17 yaşında eşiyle hastalığını bilmeden evlendi. Bir evladını gördüğü şiddet sonrası kaybeden kadın 23 yıldır şizofreni hastası ve spastik engelli oğluna bakıyor. Çene kanseri kayınvalidesinin de her türlü ihtiyacını karşılayan kadının hayat hikayesi sabır ve vefa örneği.
Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyünde yaşayan 41 yaşındaki Öznur Soğukpınar’ın yaşamı adeta romanlara ve filmlere konu olacak cinsten. 41 yıllık yaşamı ile gişelik senaryolara taş çıkartan Öznur Soğukpınar’ın yaşamı 17 yaşında yaptığı evlilik ile değişti.
Çevresi kendisinden gizledi: 1996 yılında eşi Osman Soğukpınar (50) ile evlenen Öznur Soğunpınar evlendikten birkaç ay sonra eşinin kronik şizofreni hastası olduğunu ve bunun çevresi tarafından bilinmesine rağmen kendisinden saklandığını öğrendi.
İlk çocuğunu şiddetten kaybetmiş: Evliliğin ilk yıllarında eşinin rahatsızlığından dolayı sürekli şiddet görmeye başlayan Soğukpınar, ilk çocuğu 4 aylıkken gördüğü şiddetten dolayı karnındayken vefat etti.
Kaderine razı geldi: Bunun üzerine ailesinin evine giden Soğukpınar ardından eşinin ve çevresinin ısrarları üzerine evine tekrar geri döndü. İkinci çocuğu olan Mehmet Soğukpınar’a hamile kalan genç kadın oğlu doğduktan 2 yıl sonra spastik engelli olduğunu öğrenince kaderine razı gelerek durumu kabullendi ve şizofreni hastası olan kocasını ve engelli olan oğlunu bırakmayarak hayatın devam etti.