Afyonkarahisar'da eşiyle hastalığını bilmeden evlenen kadın kaderine razı geldi

Kaderine razı geldi: Bunun üzerine ailesinin evine giden Soğukpınar ardından eşinin ve çevresinin ısrarları üzerine evine tekrar geri döndü. İkinci çocuğu olan Mehmet Soğukpınar’a hamile kalan genç kadın oğlu doğduktan 2 yıl sonra spastik engelli olduğunu öğrenince kaderine razı gelerek durumu kabullendi ve şizofreni hastası olan kocasını ve engelli olan oğlunu bırakmayarak hayatın devam etti.