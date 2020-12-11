Afyonkarahisar'da devlet bile şaşırdı! 29 yıldır bu işi yaparak para kazanıyor
AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde 1,5 metrekarelik dükkanında 29 yıldır imalat yapan Hüsamettin Güngör (52), geçiminin yanı sıra çocuklarını okuttuğunu, iş sahibi yaptığını ve kızını da evlendirdiğini anlattı.
Çay'da esnaflık yapan Hüsamettin Güngör, yaklaşık 29 yıldır, ilçe merkezindeki 1,5 metrekarelik dükkanında ayakkabı tamiri, kişiye özel ruhsatlı silah kılıfı, cep telefonu kılıfı, çakı ve çakı kılıfı imalatı yapıyor.
Emekli olduktan sonra da burada çalışmaya devam eden Hüsamettin Güngör, ailesinin geçiminin yanı sıra 2 çocuğunun öğrenim hayatını da bu dükkandan kazandığı parayla sağladı.
Çay halkının 'Hüsnü' diye bildiği Hüsamettin Güngör, eskiye göre işlerinin iyi olmadığını belirtirken, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Güngör, "Ruhsatlı silah kılıfları, bıçak, telefon kılıfları üzerine, normalde mest de yapıyordum. Ama ortam bozulunca bıraktım mesti, bu ufak tefek işleri yapıyorum. Sipariş üzerine çalışıyorum. " dedi.