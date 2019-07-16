Afyonkarahisar'da bir kişi kız arkadaşını yaralayıp intihar etti

AFYONKARAHİSAR Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre H.Y. ile kız arkadaşı Ş.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle, Ş.B.'yi vurarak yaraladı. H.Y. daha sonra aynı silahla intihar etti.