Afyonkarahisar'da bağ evinde bulundu ilk bakışta fare zannedildi

"Doğaya bırakacağız"

Önce fare zannettikleri hayvanın el ve ayaklarının farklı olduğunu fark ettiklerini anlatan Kapar, "Fazla büyük de olmayan bir canlı. Daha sonra merakla internetten araştırdık ve fare olmadığını öğrendik. Nadir görülen bir hayvanmış. Burada böyle bir hayvan görmediğimiz için ismini de bilmiyorduk. Sonra hayvanın yediuyur olduğunu öğrendik. Yediuyuru doğaya bırakacağız." dedi.