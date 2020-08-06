Afyonkarahisar'da bağ evinde bulundu ilk bakışta fare zannedildi
AFYONKARAHİSAR'da nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüntülendi. İlk bakışta fare zannedilen hayvan, göz hatlarıyla dikkat çekti.
Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesinde bağ evinde görülen hayvan, önce fareye benzetildi. Gözlerinin büyüklüğü ile gözaltındaki lekelerden dolayı hayvanın fare olmadığını düşünen bağ evi sahibi Nizamettin Kapar, internette yaptığı araştırma sonucu hayvanın ağaç yediuyuru olduğunu öğrendi.
Daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bildiren Kapar'dan, "hayvanda yaralanma yoksa doğaya bırakılması" istendi.
"Doğaya bırakacağız"
Önce fare zannettikleri hayvanın el ve ayaklarının farklı olduğunu fark ettiklerini anlatan Kapar, "Fazla büyük de olmayan bir canlı. Daha sonra merakla internetten araştırdık ve fare olmadığını öğrendik. Nadir görülen bir hayvanmış. Burada böyle bir hayvan görmediğimiz için ismini de bilmiyorduk. Sonra hayvanın yediuyur olduğunu öğrendik. Yediuyuru doğaya bırakacağız." dedi.
Bazı yörelerde Hasancık ve orman faresi olarak biliniyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma ve Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş de nesli tehlike altında olan yediuyurların kemiriciler sınıfında yer aldığını belirtti. Bu hayvanların, cüsse olarak fındık faresine benzediklerini dile getiren Erişmiş, "Yediuyurların 'glis glis', 'dryomys laniger' ve 'dryomys nitedula' cinsleri ülkemizde görülen türleridir. Bazı yörelerde de 'Hasancık' ve 'orman faresi' olarak bilinir." dedi.