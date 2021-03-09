Afyonkarahisar'da 5 saat dövdüler Nazi işkenceleri aratmadı! Sebebi ise şok etti

Dinlene dinlene dövdüler: Öldüresiye dayak yedikten sonra konuşmakta dahi zorluk çeken Şükrü Can K., başında geçenleri anlattı. Kendisinin dinlene dinlene dövdüklerini savunan Şükrü Can K., “Benim alacağım para vardı, önceden ben bu balıkçıların yanında çalışıyordum. Paramı alamadığım için işi bıraktım. Benim Pazartesi günü öğleden sonra aradılar. Ben onların yanına gittim yevmiyeci olarak paramı alacaktım, ama vermediler. Bir de üstüne dayak yedim. Beni kendi iş yerlerinin içinde dövdüler. Bir süre sonra 'elimi yüzümü yıkamaya çıkarır mısınız?' dedim. Orada fırsatını buldum ve alış veriş merkezinin içindeki güvenliğin yanına kaçtım. Güvenlikten yardım istedim. Daha sonra ambulans geldi ve ben hastaneye gittim. Sonra karakola gittim, şikâyetçi oldum. Beni sopayla darp ettiler. Dinlene dinlene dövdüler. Vücudumda izler var, kolum çatlak, kafamda da dikişler var. Şimdi çalışamaz durumdayım. Durumum yok ve gelir kaynağım yok. Ben bu bana yaşatanların cezasını bulmasını istiyorum” diye konuştu.