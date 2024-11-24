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Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı feci kaza! 30 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı feci kaza! 30 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde biri yolcu otobüsü 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı feci kaza! 30 kişi yaralandı

Ankara yönüne giden ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, ilçenin Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştı.

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Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı feci kaza! 30 kişi yaralandı

Kazada yaralananlar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı feci kaza! 30 kişi yaralandı

Sağlık görevlileri yolcu otobüsünde yaralanan 30 kişiyi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.

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Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı feci kaza! 30 kişi yaralandı
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