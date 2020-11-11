Afyonkarahisar'da 17 gündür kayıp çifti çoban buldu! Kuyuda üzerleri taşla örtülmüştü
AFYONKARAHİSAR'da bir çoban çukurun içerisinde 2 cesetle karşılaştı. Cenazelerin 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftine ait olduğu ağır bastı. Sır perdesinde geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Dinar'a bağlı Pınarlı köyünde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, dün keçilerini otlatmak için araziye çıktı. Abdullah Korkmaz, Yılanlı Dere mevkisi yakınlarında bir sulama kanalına ait kuyunun yakınına dinlenmek için oturdu.
Çevreden koku gelince..: Bu sırada çevreden kötü koku yayıldığını fark eden Korkmaz, kokunun kaynağını aramak için çevreye bakındı. 2 metrelik kuyuyu kontrol eden Abdullah Korkmaz, iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Vücutları tanınmaz haldeydi: Çoban Korkmaz'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kuyuda üzeri taşlarla örtülü, yüzleri tanınmaz halde 1'i kadın 2 kişinin cansız bedeni olduğu belirlendi.
Büyük ihtimal onlara ait: Olay yerine gelen savcının talimatıyla jandarma olay yeri inceleme ekipleri kuyuya inerek, cesetleri çıkardı. Cesetlerin, 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.