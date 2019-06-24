Afyon'da tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyon'da tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu çok acı bilanço ortaya çıktı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Afyon'da tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti - Sayfa 1

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakında meydana geldi.

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Afyon'da tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti - Sayfa 2

Edinilen bilgilere göre; saman balyası yüklü tır ile otomobil çarpıştı.

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Afyon'da tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti - Sayfa 3

Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlanırken tır ise devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Afyon'da tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti - Sayfa 4

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, yaralıların da olduğu öğrenildi. 

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