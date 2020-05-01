Aft nedir yemek yemeyi zorlaştırıyor sumak iyileştirir mi?

Nedenleri

-Aşırı sıcak ya da aşırı soğuk içecekler tükettiğinizde de ağız yaralarının oluşumuna sebebiyet verebilirsiniz.

-Enfeksiyon hastalıklarına yakalandığınızda vücudun direncinin düşmesine bağlı olarak ağız içinde de yaralar çıkabilir.

-Uzun süre ve düzenli antibiyotik kullanımı da ağız yaralarına yol açabilir.

-Aşırı yağlı, şekerli, asitli yiyecekleri sıklıkla tüketmek kısacası sağlıksız beslenme ağız yaralarının oluşmasına sebep olabilir.

-Son olarak stres, depresyon, aşırı endişe, kaygı gibi durumlar da ağız yaralarının meydana gelmesine ön ayak olabilir.