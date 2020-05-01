Aft nedir yemek yemeyi zorlaştırıyor sumak iyileştirir mi?
Genellikle B12, demir ve çinko gibi vitamin eksikliği nedeniyle oluşan ağız yaraları olan aft, hayat kalitesini olumsuz etkiliyor.Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan sumak ise aft yaralarını hemen tedavi ediyor. Peki aft yarası neden olur? Nasıl tedavi edilir?
Aft nedir?
Halk arasında ağız yarası olarak da bilinen aft, toplumun %20'sinde görülen, acı, kaşıntı ve yanmaya sebep olan oral ülserdir. Yanak ısırması, sert diş fırçalama, ağız içinin sıcak besinlerden dolayı yanması, ortodontik tedavide kullanılan diş telleri, vitamin eksikliği, enfeksiyon ve bir sistemik hastalığın bulgusu olarak da ortaya çıkabilir.
Nedenleri
-Aşırı sıcak ya da aşırı soğuk içecekler tükettiğinizde de ağız yaralarının oluşumuna sebebiyet verebilirsiniz.
-Enfeksiyon hastalıklarına yakalandığınızda vücudun direncinin düşmesine bağlı olarak ağız içinde de yaralar çıkabilir.
-Uzun süre ve düzenli antibiyotik kullanımı da ağız yaralarına yol açabilir.
-Aşırı yağlı, şekerli, asitli yiyecekleri sıklıkla tüketmek kısacası sağlıksız beslenme ağız yaralarının oluşmasına sebep olabilir.
-Son olarak stres, depresyon, aşırı endişe, kaygı gibi durumlar da ağız yaralarının meydana gelmesine ön ayak olabilir.
Aftlar genellikle kendi kendine iki üç hafta içinde iyileşerek yok olan, akut ağrılı aftöz ülserlerdir. Aft oluşumunu tetikleyen ve seyrini kötüleştiren faktörler saptanmıştır.
Asitli içecekler ve tuzlu besinlerden uzak durun
Genel olarak kızarmış ekmek, fındık gibi sert gıdaların ve asitli içeceklerin yanı sıra tuzlu ve acı besinlerden uzak durmak, gazlı içecek ve alkol tüketimini azaltmak önerilir.