Afrika'nın en büyük pet şişeden evini yaptı
Son günlerde dünyanın muzdarip olduğu en büyük sorunlardan biri pet şişe atıkları. Nijaryalı mimar Dr. Muhammed Sani, ise bu durumu fırsata çevirip plastik şişelerden ev inşa etmiş.
Nijeryalı mimar Dr. Muhammed Sani, doğayı ve insan sağlığını korumak için plastik şişelerden ev inşa ediyor.
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yaşamını sürdüren Sani, ülke genelinde çok fazla kullanılan pet şişelerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararı azaltmak için yeni bir yöntem denedi.
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Doğaya atıldığı zaman bitki ve canlılara zarar veren, imha etmek için yakıldığında ise insan sağlığını olumsuz etkileyen pet şişeleri toplayan Sani, bu şişelerle evler inşa etti.
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Sani'nin son inşa ettiği ev ise şimdiye kadar yaptıklarının en büyüğü olma özelliğini taşıyor.
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