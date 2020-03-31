Afrika'nın 6 ülkesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 803 bin kişinin yakalandığı küresel pandemi, şu ana kadar sadece küçük ve izole ada ülkelerinin yanı sıra Yemen ve dışa kapalı Kuzey Kore'de görülmedi.

Afrika kıtasındaki 54 ülkenin 6'sında resmi verilere göre şu ana kadar hiçbir vaka tespit edilmedi.

Uzmanlar, bunu bazı ülkelerin izole konumlarına, bazı ülkelerde de vakaları tespit edecek ekipman eksikliğine bağlıyor.