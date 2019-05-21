Afrika'dan Diyarbakır'a olağanüstü göç 6 nesil süren yolculukları bitti!

İnanılmaz sayılarda rastlanıyor: "Diyarbakır'ın nadide yerlerinden biri Dicle Vadisi'dir. Bu yıl iklimde olağanüstü yağışların etkisiyle aşırı miktarda bitkisel üretim gerçekleşti. Bitkisel üretim gerçekleşince, bunların üzerinde pek çok kelebek tırtılı rahatlıkla yiyecek bulabildi. Bu yiyecek ve barınma bolluğunda dolayı alanımızda inanılmaz sayılarda kelebek tırtılına rastlıyoruz. Kelebeğin yavrularını bırakabileceği ortamı bilmesi, tabiatın bir başka güzelliğidir.