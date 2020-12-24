Afrika'daki sıkıntıyı Bodrum'da çekiyorlar! Yağmur suyu kullanılıyorlar
Turizmin gözbebeği Bodrum’da suyu olmayan köy halkı duruma isyan etti. Afrika’daki su sıkıntısının aynısını Bodrum’da yaşayan köy halkı, yağmur sularıyla ihtiyaçlarını karşılaşamaya çalışıyor.
Bodrum’un Küçük sarnıç ve Koca Sarnıç mevkisinde bulunan 28 hanelik köy uzun yıllardır susuzluk çekiyor. Evlerinin musluklarından su akmazken köy halkı her gün 1 kilometre ötede bulunan su sarnıçlarından su ihtiyaçlarını karşılıyor.
İsyan ediyorlar: Evlerinin önlerine yaptırdıkları su depolarından hem içme sularını hem de hayvanlara verecek su ihtiyaçlarını karşılayan 150 kişinin yaşadığı 28 hanenin bulunduğu Koca sarnıç mevki'indeki halk bu duruma isyan etti.
Para ile tanker çağırıyorlar: Her evin önünde bulunan tonlarca su deposuna sarnıçta su kalmayınca para ile tankerlerle su istiyorlar. Türkiye’nin markalaşmış turizm kenti olan Bodrum’da yaşanan su sıkıntısı için köy halkı yetkililerden yardım bekliyor.
Yağmur suyu kullanıyorlar: Değişik yöntemlerle evlerine su boruları döşeyen ve çoğunlukla yağmur suları ile su ihtiyaçlarını gideren köy halkı yaz aylarında ise tamamen susuz kalıyor.