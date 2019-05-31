Afrika sıcakları sokakları boşalttı, plajları doldurdu

Uzunyalı Mevkisi'ndeki sahil yürüyüş yolunda hizmet veren restoran ve kafeteryalar, tavanlarına kurdukları soğuk buhar sistemi ile müşterileri serinletti. Otel havuzları da plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Havuz başını dolduran turistler, şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken çocuklar, yüzerek ve çeşitli oyunlarla anın keyfini çıkardı.