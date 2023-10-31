Afrika sıcak hava dalgası geliyor! 36 saat sürecek o güne dikkat uzmanı 'herkes şaşıracak' dedi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beş günlük hava durumu tahminini açıkladı. Buna göre önce sağanak yağış görülecek ardından yazma kalma bir hava yaşanacak. Uzmanlar peş peşe uyarılarda bulundu.
Barajlar alarm verirken, sağanak yağış ne zaman gelecek, yağmur ne zaman yağacak diye merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. Önce sağanak ardından sıcaklar geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Hava tahminleri ile dikkat çeken Hava Forum sitesinde kısa süreli sıcak hava dalgasının kapıda olduğu bildirildi.