BIST 11.132
DOLAR 42,43
EURO 49,28
ALTIN 5.712,71

Afra Saraçoğlu'na sürpriz kutlama! Pastadaki yazı ortalığı karıştırdı

|
Afra Saraçoğlu'na sürpriz kutlama! Pastadaki yazı ortalığı karıştırdı

Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu, bugün 27 yaşına bastı. 10 milyon takipçili Instagram hesabında paylaşımlarına devam eden ünlü oyuncu, doğum günü için hazırlanan sürprizle adeta duygusal anlar yaşadı.

Afra Saraçoğlu'na sürpriz kutlama! Pastadaki yazı ortalığı karıştırdı - Resim: 1

Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu, bugün 27 yaşına bastı.

16
Afra Saraçoğlu'na sürpriz kutlama! Pastadaki yazı ortalığı karıştırdı - Resim: 2

10 milyon takipçili Instagram hesabında paylaşımlarına devam eden ünlü oyuncu, doğum günü için hazırlanan sürprizle adeta duygusal anlar yaşadı.

26
Afra Saraçoğlu'na sürpriz kutlama! Pastadaki yazı ortalığı karıştırdı - Resim: 3

Saraçoğlu’nun yakın arkadaşı Yeşim Yeşilçimen, ünlü oyuncuya renkli bir pasta hazırlatarak sürpriz kutlama yaptı.

36
Afra Saraçoğlu'na sürpriz kutlama! Pastadaki yazı ortalığı karıştırdı - Resim: 4

Pastanın üzerinde yazan “Afoperi” lakabı ise kutlamaya damga vurdu. Saraçoğlu’nun şaşkın ve mutlu anları görüntülere de yansıdı.

46