Afra Saraçoğlu'na sürpriz kutlama! Pastadaki yazı ortalığı karıştırdı
Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu, bugün 27 yaşına bastı. 10 milyon takipçili Instagram hesabında paylaşımlarına devam eden ünlü oyuncu, doğum günü için hazırlanan sürprizle adeta duygusal anlar yaşadı.
10 milyon takipçili Instagram hesabında paylaşımlarına devam eden ünlü oyuncu, doğum günü için hazırlanan sürprizle adeta duygusal anlar yaşadı.
Saraçoğlu’nun yakın arkadaşı Yeşim Yeşilçimen, ünlü oyuncuya renkli bir pasta hazırlatarak sürpriz kutlama yaptı.
Pastanın üzerinde yazan “Afoperi” lakabı ise kutlamaya damga vurdu. Saraçoğlu’nun şaşkın ve mutlu anları görüntülere de yansıdı.
